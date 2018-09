Djokovic bezorgt Cincinnati nieuwe winnaar

De Bulgaarse nummer vijf van de wereld won vorig jaar het toernooi door de Australiër Nick Kyrgios in de finale te verslaan.

Kyrgios strandde dit keer net als Dimitrov in de derde ronde van het Amerikaanse tennistoernooi. De nummer achttien van de wereld verloor in de beslissende set met 6-2 van Juan Martin Del Potro. Na twee tiebreaks liet de Argentijn in de derde set zien waarom hij derde staat op de wereldranglijst.

Wimbledon-finalist Kevin Anderson kwam ook niet verder dan de laatste zestien. De Zuid-Afrikaan verloor van de Belg David Goffin met tweemaal 6-4.

De regenachtige omstandigheden van de voorbije dagen in Cincinnati zorgen voor een druk schema. Als het droog blijft op de hardcourtbanen worden de kwartfinales ook nog op vrijdag afgewerkt.