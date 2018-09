Bol met ambities naar Vuelta

Net als vorig jaar doet hij mee aan de Ronde van Spanje. Zijn nieuwe ploeg Burgos-BH heeft de 28-jarige Nederlander direct opgenomen in de selectie voor de 73e editie van de Vuelta. ,,Een ritzege is mijn doel", zegt de ambitieuze Bol.

De renner uit Avenhorn gaat de Vuelta rijden met twee ploeggenoten die ook al eerder aan de Spaanse rittenkoers deelnamen. ,,Hopelijk kan ik mijn ervaring delen met de andere jongens", zegt Bol, die ook voor eigen succes wil gaan. „Ik was vorig jaar dicht bij etappewinst en reed bovendien twee keer virtueel in het roze.”

Bol stapte begin deze maand over van de Colombiaanse ploeg Manzana Postobon naar zijn huidige Spaanse werkgever. ,,Ik wil het team bedanken dat ik direct de kans krijg in de Vuelta." In 2014 reed Bol de Ronde van Italië, vorig jaar debuteerde hij in de Vuelta.