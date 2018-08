FC Twente opent seizoen met zege

De gedegradeerde tukkers wonnen in een vrijwel uitverkochte Grolsch Veste met 2-1 van concurrent Sparta Rotterdam, dat vorig jaar eveneens wegviel uit de Eredivisie en samen met de ploeg van Marino Pusic als een van de titelfavorieten wordt gezien.

De 29.000 aanwezige FC Twente-fans konden al na negen minuten juichen. De Duitse huurling Ulrich Bapoh maakte met een schot via de paal de eerste goal van het seizoen.

Sparta-spits Lars Veldwijk stelde echter razendsnel orde op zaken. Met een schot uit de draai verschalkte hij FC Twente-doelman Joël Drommel. Nog voor de rust hernamen de tukkers echter de leiding. Tom Boere benutte een door hemzelf versierde strafschop.

FC Twente had in de slotfase alle geluk van de wereld dat het 2-1 bleef. Een schot van Sparta-invaller Halil Dervisoglu stuitte via de binnenkant van de paal terug het veld in en even later kwam de landskampioen van 2010 heel goed weg bij een scrimmage voor het doel van Drommel.

