Willem II vergroot zorgen FC Groningen

Net als vorige week bleef de ploeg van de deze zomer aangestelde Danny Buijs zonder punten. Willem II zegevierde in het hoge noorden met 0-1.

Daniel Crowley dompelde de Groningers in de 33e minuut in rouw met een prachtig doelpunt. De voormalig Arsenal-speler krulde de bal vanaf ongeveer 25 meter via de onderkant van de lat achter doelman en aanvoerder Sergio Padt.

Willem II pakte in Groningen de eerste punten van het seizoen. Vorige week tijdens de seizoensopening, toen VVV-Venlo op bezoek kwam in Tilburg, ging de ploeg van Adrie Koster met 1-0 onderuit.

De Brabanders versterkten zich deze week met twee aanvallers. Oud-Ajacied Aras Ozbiliz werd gehuurd van Besiktas, terwijl Donis Avdijaj op huurbasis overkwam van Schalke 04. Beiden maakten in de tweede helft hun debuut.