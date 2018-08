’Acteur’ Padt beent boos weg

De FC Groningen-doelman ging in de slotfase van het duel op de grond liggen om zich te laten behandelen aan zijn been en precies op dat moment riep trainer Danny Buijs enkele spelers bij zich om de tactiek voor de laatste minuten door te nemen.

„Of ik ambities heb als acteur? Hoezo? Een coachmoment van Buijs? Nee, dat heb ik niet gezien. Blijf je hierover doorgaan? Nou, dan ga ik lekker naar binnen”, stelde Padt in gesprek met FOX Sports, voordat hij pissig naar binnenliep.

Bekijk ook: Willem II vergroot zorgen FC Groningen

Buijs gaf even later tussen de regels door echter toe dat er wel degelijk sprake was geweest van ’afgesproken werk’.

„In de rust hadden we een scenario doorgesproken voor het geval het 0-1 bleef. Uiteindelijk wilde ik het toch op een andere manier proberen. Het is tijdens de wedstrijd echter lastig om de jongens te bereiken, zeker de buitenlanders die de taal niet machtig zijn. Het kwam goed uit dat Padt wat last had van zijn been. Je probeert alles te doen om de wedstrijd te kantelen. Het heeft alleen weinig geholpen, want we hebben alsnog verloren.”

Padt kraakte voordat hij boos de kleedkamer opzocht nog enkele kritische noten. „Het was gewoon veel te weinig van onze kant. Op het einde moest er vuur komen, met hoge ballen en duels winnen, maar dat gebeurde veel te weinig. We hebben vandaag een dikke onvoldoende gescoord.”

Ook Buijs, die nieuw is en zijn spelers vorige week bij Vitesse al met 5-1 zag verliezen, was ontevreden. „Het was een heel matige wedstrijd van onze kant. De jongens hebben keihard hun best gedaan en geprobeerd om strijd te leveren, maar aan de bal was het erg matig. Dit is een pijnlijke start. Niet alleen voor de club, maar ook voor mezelf.”