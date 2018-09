FC Twente breekt direct record

De laatste keer dat een duel in de Eerste Divisie meer publiek trok, was in 1963 tussen DWS en Go Ahead Eagles in het Olympisch Stadion in Amsterdam (31.000).

De fans kregen een enerverend duel voorgeschoteld. Een benutte strafschop van Tom Boere bleek de winnende treffer.

Bekijk ook: Bewogen start FC Twente in Eerste Divisie

De negentienjarige Duitser Ulrich Bapoh maakte in de 10e minuut de openingstreffer. Lars Veldwijk tekende niet veel later voor de gelijkmaker namens Sparta. Boere, twee seizoenen terug namens FC Oss de topscorer van de eerste divisie, kreeg vijf minuten voor rust een strafschop en benutte die beheerst.

Bekijk ook: FC Twente opent seizoen met zege