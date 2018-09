Dumoulin kijkt weer tegen hielen Thomas aan

De winnaar van de Tour de France liet de Belg Iljo Keisse en Tom Dumoulin in de sprint om de winst zijn hielen.

De Nedelander moest genoegen nemen met de derde plaats. In de Ronde van Frankrijk was de Limburger tweede achter Thomas.

Twee dagen na de Tour won Thomas het criterium van Surhuisterveen door Dumoulin in de sprint te verslaan. De Nederlandse wielrenner zegevierde later wel in Chaam, Heerlen en Emmen.