Weghorst: via Wolfsburg naar Anfield

Wout Weghorst: „Ik haal veel voldoening uit het helpen van anderen.” Ⓒ Telesport

Zelfs bij zijn nieuwe club VfL Wolfsburg zijn weinig spelers zó bezeten van hun vak als Wout Weghorst. Maar wat er ook over hem wordt gezegd of geschreven, de voetballer uit Borne blijft zijn eigen koers varen. Vanmiddag staat zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen op het programma. In de eerste ronde van de DFB-Pokal gaat Wolfsburg op bezoek bij SV Elversberg, een club die op het vierde niveau van Duitsland uitkomt. „Het gevoel van eenzaamheid is misschien nog wel het zwaarste van de weg die ik afleg.”