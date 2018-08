Van Bommel: ’Toen ben ik van de training geschopt’

Mark van Bommel als jonge speler van Fortuna Sittard. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Mark van Bommel komt vanavond even thuis bij de club, die hem als een soort tweede moeder heeft opgevoed. De jongste debutant in de historie van Fortuna Sittard – 16 jaar en 23 dagen – lepelt de herinneringen aan zijn lange periode als voetballer in Limburg moeiteloos op.