Bertens verrast zichzelf op hardcourt

De 26-jarige Westlandse bereikte op het Amerikaanse hardcourt de halve finales, door met Elina Svitolina uit Oekraïne weer een speelster uit de mondiale top tien te verslaan. Bertens gaat nu om een plek in de finale strijden met Petra Kvitova, die ze vorige week nog versloeg in de derde ronde in Montreal (6-3 6-2).

,,Ik heb nooit zo goed gepresteerd tijdens het hardcourtseizoen, de afgelopen jaren won ik maar weinig wedstrijden op deze ondergrond'', zei Bertens na haar zege op Svitolina (6-4 6-3). ,,Toen ik vorige week in Noord-Amerika arriveerde, dacht ik: ik ga gewoon zoveel mogelijk partijen proberen te spelen. In Montreal heb ik er een aantal gespeeld en nu doe ik het zelfs nog beter. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.''

In de Canadese stad moest Bertens in de kwartfinale buigen voor de Australische Ashleigh Barty.