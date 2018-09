Van Marwijk: ’Bij Fortuna begon het allemaal’

PSV-hoofdtrainer Mark van Bommel wordt op de achtergrond terzijde gestaan door Bert van Marwijk. Ⓒ Edwin van Zandvoort

SITTARD - Fortuna Sittard heeft het mooist denkbare affiche gekregen voor de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie in zestien jaar tijd. Landskampioen PSV komt als eerste op bezoek in Sittard en dat gebeurt ook nog eens onder leiding van trainer Mark van Bommel, de meest succesrijke Fortuna-speler aller tijden, die zijn carrière in de oude Baandert begon en van daaruit een internationale topcarrière opbouwde.