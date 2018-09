Van Marwijk geniet van rol bij PSV

„Mijn rol is puur op de achtergrond. Ik vind deze rol heel leuk. Het is heel ontspannen. Ik ben altijd hoofdverantwoordelijke geweest en dan komt er zoveel op je af. Nu kan ik me met andere dingen bezighouden, ik kan echt op de details letten.”

”Ik ben er twee à drie dagen per week mee bezig, meestal sta ik bij twee trainingen op het veld en ik zie zoveel mogelijk wedstrijden, maar het kan ook een dag meer of minder zijn. Dat het maar om een paar dagen gaat, vind ik ook plezierig. Ik zit in een fase van mijn leven dat ik ook tijd wil hebben voor andere dingen.”

