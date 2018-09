Lukkien: ’Bij Emmen gaat het spoken’

Eén ding is zeker: De Oude Meerdijk wordt morgenmiddag een heksenketel. Duizenden Drenten kijken al maanden reikhalzend uit naar de eerste Eredivisie-wedstrijd ooit in hun stadion. „In die Oude Meerdijk gaat het echt wel spoken, maar ik geloof niet dat AZ daarvan in de war gaat raken”, vervolgt Lukkien. „Zij hebben meer van dit soort wedstrijden gespeeld en komen bovendien met een goed gevoel richting Emmen. Ze hebben sowieso een goede ploeg, een van de vier beste van Nederland. Zij zijn de favoriet. Al gaan wij onze huid wel heel duur verkopen hier in Emmen.”

Mocht er onverwachts weer een overwinning worden geboekt, dan kruipt aanvaller Gersom Klok weer achter het mengpaneel. Na de zege op ADO Den Haag draaide hij de ene na de andere Nederlandse smartlap. En iedereen zong mee. Nou ja, bijna iedereen. „Het is voor iedereen beter dat ik niet meezing”, verzekert Lukkien. „Maar het was wel gezellig en ik hou van Nederlandstalige muziek. Dus ik heb gewoon geluisterd en ondertussen wat voetbal gekeken.”

Het stadion van FC Emmen is bijna klaar voor de eerste thuiswedstrijd. „Het is deze week heel druk geweest om alles op tijd af te krijgen. De nieuwe toegangspoorten zijn geplaatst en er worden nog wat werkzaamheden aan de geluidsinstallatie verricht. Ook wordt het stadion nog helemaal schoongemaakt. Los daarvan voel je dat iedereen er klaar voor is. Het wordt heel speciaal.”