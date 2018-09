Weghorst wil Ronaldo dolgraag spreken

Weghorst weet dat die kritiek op zijn intense manier van sport bedrijven nooit helemaal zal verdwijnen. „Kijk maar naar Cristiano Ronaldo. Wat denk je hoe hij zich vaak voelt? Hij speelt voor de grootste clubs ter wereld, maar heeft alsnog heel veel tegenstand. Ik zou hem dolgraag een keer willen spreken over dat soort dingen. Ik ben er nu al achter dat ik die vorm van tegenstand ook bij Wolfsburg weer zal ervaren. Daarom is het zo belangrijk dat er in het begeleidingsteam altijd een paar mensen net zo koekoekzijn als ik.” Lachend: „Ze zijn er namelijk wel…”

Vanmiddag staat de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op het programma voor Weghorst. In de eerste ronde van de DFB-Pokal gaat Wolfsburg op bezoek bij SV Elversberg, een club die op het vierde niveau van Duitsland uitkomt. „Het gevoel van eenzaamheid is misschien nog wel het zwaarste van de weg die ik afleg.”

