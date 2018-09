Poldervaart: ’Kritiek op Feyenoord te makkelijk’

„Feit blijft dat ze worden uitgeschakeld door Trencin en morgen vanuit hun perspectief kleur zullen moeten bekennen, maar de mensen moeten niet te snel meegaan met de hype”, zegt Poldervaart, die vanuit een neutraal oogpunt beredeneert dat de teneur rondom Giovanni van Bronckhorst en zijn ploeg wel erg snel omslaat

„Na de winst van de Johan Cruijff Schaal was alles nog positief. Ze pakken vijf prijzen in drie jaar tijd, maar nu hoor ik zelfs dat diezelfde Johan Cruijff Schaal ineens geen prijs meer is? En als ze die wedstrijd wel hadden verloren, dan hadden ze hem nooit mogen verliezen? Het is maar net hoe de pet staat. Natuurlijk is verliezen bij De Graafschap niet goed en hakken die duels met Trencin erin. Je kunt er alles van vinden, maar ik vind het te snel en te makkelijk.”

Poldervaart zat donderdagavond zelf in De Kuip voor de analyse van de komende tegenstander, die hij enorm veel kansen zag creëren. Hij zal er niet om liegen dat de laatste duels hem en de Kralingers enkele handvatten aanreiken, maar blijft in zijn ogen een gewaarschuwd mens. „Het blijft Feyenoord, met zijn (ex-)internationals. Maar wij moeten onze eigen principes blijven hanteren, durven voetballen en zorgen dat wij de juiste keuzes maken. Op onze trainingen zie ik de meest prachtige dingen. Dat kan daar morgen ook. De spelers van Feyenoord kunnen ook echt niet twee keer harder lopen dan mijn spelers.”