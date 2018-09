Start Eredivisie in juli is bespreekbaar

Volgens Jacco Swart, directeur Eredivisie CV, is het goed om dit idee mee te nemen in de veranderagenda van de Eredivisie-clubs. „Er is eerder discussie over geweest, maar de meerderheid van de clubs zag dat niet zitten vanwege de vakanties en omdat het sluiten van de transferwindow dan nog langer op zich laat wachten.”

Bekijk ook: Ongekende neerwaartse spiraal dreigt voor Nederland

Swart kan zich voorstellen dat het na de structurele uitschakeling van veel Nederlandse clubs in de voorrondes van de twee Europese bekertoernooien wederom wordt voorgesteld om de Eredivisie vroeger te laten starten. Swart: „Het is goed om dit mee te nemen in de discussie over het volgende seizoen nadat we hopelijk in november een nieuwe competitieopzet kunnen presenteren en invoeren.”