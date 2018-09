Federer knokt zich langs Wawrinka

Wawrinka won de eerste set van het Zwitserse onderonsje in de kwartfinale met 7-6 (2), maar Federer knokte zich terug in de partij. Hij won de tweede set in de tiebreak en stoomde vervolgens door naar de winst: 7-6 (6) 6-2.

Federer was al zeven keer de beste op het hardcourt in Cincinnati. Hij balanceerde tegen Wawrinka wel op de rand van uitschakeling. Op 6-6 in de tiebreak van de tweede set had Wawrinka nog maar twee punten nodig voor de winst, maar juist op dat moment liet de 37-jarige Federer zijn klasse zien. De huidige nummer 2 van de wereld bracht de stand in de onderlinge ontmoetingen met Wawrinka op 21-3.

Federer treft in de halve finale de Belg David Goffin, die Juan Martin Del Potro uit Argentinië verraste: 7-6 (5) 7-6 (4). De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen Novak Djokovic en Marin Cilic.