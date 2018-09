Analyse: Lotto-Jumbo moet wennen aan nieuwe positie

Magnus Cort Nielsen (l.) verslaat Julius van den Berg (r.) en Alexis Gougeard in de sprint. Ze maken dankbaar gebruik van de ruimte die ze hebben gekregen van het peloton. Ⓒ Getty Images

LANAKEN - In een sport die steeds wetenschappelijker benaderd wordt, is misrekenen een niet alledaags verschijnsel. In de BinckBank Tour blijken de calculators van de sprintersploegen al twee dagen van slag en vieren de aanvallers hun hoogtijdagen in het WorldTour-circuit. Nadat Taco van der Hoorn woensdag kon profiteren van de verkeerde rekensom van de sprintersploegen, was ditmaal de Deen Magnus Cort Nielsen nipt voor onze landgenoot Julius van den Berg de rappe mannen te slim af.