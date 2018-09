Herlings aast op 80ste GP-zege

-

De WK-leider in de koningsklasse met 450cc-motoren moet dan wel op de harde ondergrond van het circuit weten te zegevieren,

Na zijn dominante overwinning op de zandpiste van Lommel in België volgt een lastiger wedstrijd. Met 36 punten voorsprong op concurrent en ook KTM-rijder Tony Cairoli is de titelstrijd nog lang niet beslist. Herlings wil in de komende drie wedstrijden voor het maximale resultaat gaan.

“Ik kijk er erg naar uit”, zei de crosser uit Brabantse Oploo. “Zwitserland is nou niet echt mijn favoriete baan, maar voor mij maakt het niet echt uit. Op mijn mindere banen was ik dit seizoen juist sterk. In Rusland, Trentino en Loket won ik gewoon, ondanks dat ik die banen niet zo prettig vind.”