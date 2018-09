Japanners niet blij met Olympische zomertijd

Mori heeft inmiddels overleg gevoerd met de Japanse premier Shinzo Abe over de mogelijkheid om de klok voor, tijdens en na Tokio 2020 liefst twee uur vooruit te zetten. Abe en vertegenwoordigers van zijn Liberale Democratische Partij hebben laten weten niet onwelwillend tegenover het plan te staan. Japan zou bij wijze van experiment van juni tot en met augustus 2019 de olympische zomertijd al willen invoeren, om daarmee de effecten van de drastische ingreep te onderzoeken.

Japan is een van de weinige landen ter wereld dat vasthoudt aan de bestaande tijd. Alleen tussen 1948 en 1952 kenden de Aziaten zomertijd. Dat gebeurde echter onder invloed van de Amerikaanse bezetters. Omwille van het negatieve sentiment waarmee hernieuwde invoering van zomertijd gepaard zou gaan, zijn veel Japanners op voorhand principieel tegen de ingreep.

Een ander probleem is het werkethos in het Land van de Rijzende Zon. Invoering van zomertijd zou betekenen dat het nog volop licht is wanneer de werkdag er voor de Japanners op zit. Gevreesd wordt dat veel werknemers nog langer dan gebruikelijk zullen doorwerken, teneinde gezichtsverlies op de bedrijfsvloer te voorkomen.

De extreme hitte die Tokio de voorbije jaren in de zomermaanden trof, is inmiddels een waar hoofdpijndossier voor de Japanners. Toshiro Muto, de ceo van het organisatiecomité, heeft zich al publiekelijk verontschuldigd voor de ontstane problemen. ,,We hebben met de planning geen rekening gehouden met de hoge temperaturen die verwacht worden.’’

Japanse meteorologen hebben berekend dat het tussen 24 juli en 9 augustus 2020, wanneer de Olympische Spelen plaatsvinden, in de metropool overdag tenminste 37 graden Celsius wordt bij een luchtvochtigheid van 82%. Om die reden staan de marathons bij de mannen en vrouwen al geprogrammeerd om zeven uur ’s ochtends. Het parcours van de klassieke afstand zal 41.295 meter lang worden voorzien van een verflaag die het effect van de brandende zon op het asfalt moet verminderen.