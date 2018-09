’Blessure zet streep door transfer Vincent Janssen’

De blessure van de 24-jarige Nederlandse aanvaller betekent volgens The Sun een streep door de rekening van Spurs-trainer Mauricio Pochettino die Janssen zou willen verkopen.

Pochettino zou Janssen voor 17 miljoen pond willen verkopen nadat hij vorig seizoen al was verhuurd aan Fenerbahçe.

De spits kwam in Londen amper aan spelen toe. De Engelsen betaalden in juli 2016 ongeveer 22 miljoen euro aan AZ om Janssen over te nemen.

Bij de club uit Alkmaar was hij topscorer van de eredivisie geworden met 27 treffers.