Europees kampioen Campenaerts toch in Vuelta

De 26-jarige tijdritspecialist van Lotto Soudal had in eerste instantie geen plek gekregen in de selectie voor de Vuelta, maar mag nu de zieke Tomasz Marczynski vervangen. De Pool won vorig jaar nog twee ritten in de Spaanse etappekoers. Campenaerts prolongeerde eerder deze maand in Glasgow zijn Europese titel op de tijdrit.

De Vuelta begint volgende week zaterdag in Málaga met een rit tegen de klok over 8 kilometer. Campenaerts, die eerder dit jaar afstapte in de Ronde van Italië, ruikt dan kansen. ,,Een proloog is altijd leuk. Ja, 8 kilometer is niet zo heel veel, maar ik zal er alles aan doen om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.''

Lotto Soudal doet nu met louter Belgische renners mee aan de Vuelta. Campenaerts heeft gezelschap van zijn landgenoten Thomas De Gendt, Sander Armée, Tiesj Benoot, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Wallays. Vorig jaar won de Belgische equipe liefst vier ritten in de Vuelta: twee met Marczynski en ook De Gendt en Armée hadden succes.