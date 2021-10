FC Utrecht boekt simpele zege op SteDoCo

Voor SteDoCo-coach Frans Adelaar was het treffen met Utrecht er eentje met zijn voormalige werkgever. Adelaar speelde meer dan 200 wedstrijden in het shirt van de Eredivisionist en was er tussen 2000 en 2002 coach.

Na ruim een kwartier spelen kwam Utrecht al op voorsprong. Na een kort genomen corner kreeg Remco Balk de bal met wat geluk voor zijn voeten en kon hij van dichtbij binnenwerken. Vlak voor rust verdubbelde Othman Boussaid op prachtige wijze de score. Nadat hij zich aan de rand van de zestien knap had vrijgespeeld, krulde hij met links heerlijk raak.

Vlak na de theepauze kreeg Vincent Verheul een enorme kans om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar de linksbuiten van SteDoCo schoot oog in oog met de keeper slordig naast. Adam Maher gooide de wedstrijd daarna definitief in het slot: 0-3. Moussa Sylla en Sander van de Streek tekenden voor de eindstand.