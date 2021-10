PEC Zwolle werkt aan zelfvertrouwen tegen De Graafschap, FC Eindhoven en FC Dordrecht blameren zich

Tot het bezoek van de Superboeren had PEC Zwolle in tien Eredivisieduels pas viermaal gescoord. Een van die goals viel afgelopen zaterdag in blessuretijd, toen Bram van Polen met een benutte penalty voor de zo felbegeerde eerste seizoenszege zorgde. Het positieve gevoel, dat het doorbreken van de slechte reeks met zich meebracht, gaf de ploeg van trainer Art Langeler extra elan tegen De Graafschap.

Waarbij aangetekend moet worden, dat het weerwerk van de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie uiterst pover was. Giovanni Korte trof nog wel de lat met een gevaarlijk schot, maar verder had PEC Zwolle weinig te duchten van de Superboeren, die kort voor rust op achterstand kwamen door een kopbal van de Zwolse linksback Yuta Nakayama.

Vroeg in de tweede helft kwam PEC Zwolle op 2-0 door Mustafa Saymak, een weelde, die de Zwollenaren dit seizoen nog niet kenden. Dat uitgerekend Dean Huiberts na een uur voor de 3-0 tekende, zorgde voor groot enthousiasme, omdat het in zijn 52e wedstrijd in de hoofdmacht zijn eerste profgoal was. ,,Ik heb het gevoel dat die goal eraan zit te komen, ik kom er steeds dichterbij”, had Huiberts zaterdag gezegd en zijn gevoel bleek hem niet te bedriegen. De Graafschap kwam nog terug tot 3-1 via een door Joey Konings benutte strafschop, maar Leandro Fernandes maakte in blessuretijd het kwartet goals vol.

Slachtoffers

FC Eindhoven en FC Dordrecht zijn de eerste grote slachtoffers van de nieuwe editie van de TOTO KNVB-beker. De Brabanders sneuvelden bij DVS’33 (2-1) en FC Dordrecht liet zich foppen door Spakenburg: 3-0.

En het is toch al niet zo’n lekker seizoen voor FC Dordrecht. De Schapenkoppen bivakkeren met zeven punten op de laatste plaats in de competitie en trainer Michele Santoni had gehoopt via de eerste wedstrijd in het bekertoernooi wat kleur op de wangen te krijgen. In de competitieverband wonnen de Dordtenaren ten slotte pas een keer.

Maar op bezoek bij Spakenburg ging de hekkensluiter uit de Keuken Kampioen Divisie dus keihard onderuit. Ravalino Junte, Yannick Zeeman en Frank Schilder brachten de blauwe helft van het dorp aan het IJsselmeer in vervoering.

Ook FC Eindhoven, dat tiende staat in de competitie, kon een blamage niet voorkomen. Benjamin Roemeon bracht alle clubleden en fans van DVS’33 in vervoering, door zowel in de openingsfase als kort na rust doel te treffen: 2-0. De aansluitingstreffer van de Brabanders in blessuretijd kwam te laat.

FC Utrecht wint simpel

FC Utrecht kweet zich op bezoek bij SteDoCo wel prima van zijn taak. De formatie van René Hake zegevierde in Hoornaar met 5-0. Een klutsgoal van Remco Balk en een mooi schot van Othmane Boussaid zorgden voor een 2-0 voorsprong bij rust. In het tweede bedrijf bouwden Adam Maher, Moussa Sylla en Sander van de Streek de score uit tot de uiteindelijke 5-0 zege. Heracles Almelo kwam pas laat op stoom en boekte een kleine 1-3 zege bij ASWH.

Remco Balk nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening. Ⓒ ProShots

Emmen verslaat Volendam

Jari Vlak heeft ’in zijn achtertuin’ de tweede bekerronde bereikt. De Volendamse aanvoerder van FC Emmen was zijn oude club FC Volendam de baas (0-3) door doelpunten van Rui Mendes (twee) Jasin-Amin Assehnoun.

Het bekerduel tussen de koploper en de nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie was op papier een van de mooiste affiches van de eerste ronde, omdat de elftallen van Wim Jonk en Dick Lukkien in de competitie in topvorm verkeren. De Volendammers wonnen hun laatste zes duels, terwijl Emmen maar één van de laatste zeven wedstrijden verloor.

Maar onder aan de Dijk werd – alle enthousiaste voorbeschouwingen ten spijt – snel duidelijk dat beide clubs logischerwijs prioriteit geven aan de mogelijke promotie naar de Eredivisie. De thuisclub, die er nog iets van probeerde te maken, kreeg via Daryl van Mieghem de enige kans in het eerste bedrijf, maar Emmen-doelman Michael Brouwer redde knap.

Door topscorer Robert Mühren en Boy Deul na de rust in de kleedkamer te laten, nam Jonk geen risico met het oog op het duel met FC Dordrecht-thuis (vrijdag). Mühren is 32 jaar en Jonk wil over hem kunnen beschikken in de vier wedstrijden, die FC Volendam in twaalf dagen speelt. Deul ging de dag voor het treffen met Emmen door zijn enkel.

De eerste de beste kans van FC Emmen, in de 53e minuut, was raak via Mendes, waarna de thuisclub voorzichtig aandrong, maar de gasten zich er via een juweeltje van een treffer van Assehnoun (0-2) van verzekerden erbij te zijn bij de loting voor de volgende ronde. In de slotfase trof Mendes nogmaals doel.