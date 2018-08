LIVE EXTRA - Het debuut van Ronaldo in Italië

1 / 2 1 / 2 Cristiano Ronaldo Ⓒ AFP

Op de Europese velden wordt er dit weekeinde weer volop gevoetbald. Cristiano Ronaldo maakt zaterdag in de uitwedstrijd tegen Chievo Verona zijn competitiedebuut voor Juventus. De voetballers uit de Serie A dragen dit weekeinde rouwbanden en nemen een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brugramp in Genua.