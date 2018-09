Racetalent Kraan pakt eerste zege op Gamma Racing Day

Op het al goede bezochte TT Circuit Assen won de jonge Hattemer de eerste wedstrijd van de Ford Fiësta Sprintcup en troefde na een fraaie strijd Marcel Dekker en Laurens de Wit af.

De winnaar die in het team van zijn vader Johan Kraan Motorsports uit Wapenveld rijdt, vindt echter lange duurraces mooier dan sprintwedstrijden.

"De 24 uur van Le Mans. Dat is wel de ultieme race waaraan ik graag wil meedoen", vertelde Kraan jr. die dit jaar in Le Mans op uitnodiging van Jumbo-topman Frits van Eerd al een kijkje in de keuken van het Racing Team Nederland mocht nemen.