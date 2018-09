Kersverse vader Weghorst ontbreekt bij Wolfsburg

Zijn vriendin is zaterdagmorgen bevallen. Het is het eerste kind van de 26-jarige Weghorst en zijn vriendin Nikki.

„Ergens denk ik dat het krijgen van een kind ook wel goed voor me is”, zei Weghorst al in De Telegraaf/Telesport. „Ik hoop dat het op mijn vriendin lijkt. Anders zou het beter zijn om hem of haar later een individuele sport te laten doen...”

Hij vervolgt: „Het is niet zo dat ik hierdoor opeens heel veel eerder zal stoppen met trainen. Maar als ik er ben, dan zal ik er voor de volle honderd procent zijn voor die kleine. Hij of zij zal niets tekortkomen.”

Bekijk ook: Weghorst denkt al aan Liverpool

Bekijk ook: Weghorst wil Ronaldo dolgraag spreken