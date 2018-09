Sifan Hassan slaat ook toe in Birmingham

Bekijk ook: Schippers laat zege liggen

Tijdens de twaalfde Diamond Leaguewedstrijd van het seizoen in Birmingham won Hassan met overmacht de 1500 meter. Na haar Europese titel op de 5000 meter afgelopen zondag liep de 25-jarige Hassan zaterdagmiddag als het ware fluitend naar overwinning. In de laatste 200 meter nam Hassan de kop en sprintte steeds verder weg van haar sterkste concurrente Tsegay uit Ethiopië.

Maureen Koster stapte na 900 meter uit. Hassan na haar overwinning: ,,Ik ben een beetje moe want ik was een paar dagen geleden ziek, maar ben blij met hoe het hier ging. Ik ben ook blij met de tijd, omdat het nogal winderig was. Ik moet met mijn coach praten om te zien wat de volgende stap in mijn programma is, want ik zou zowel aan de 1500 meter als de 5000 meter deel kunnen nemen in de Diamond Leaguefinales.”

Hassan heeft zich immers gekwalificeerd voor beide Diamond League finales, donderdag 30 augustus voor de 5000 meter in Zürich en meteen de dag erna op vrijdag 31 augustus in Brussel. ‘Dubbelen behoort tot de opties’ bevestigde Hassan’s manager Sander Ogink na afloop.

Nadine Visser in actie tijdens het EK.

Nadine Visser werd derde op de 100 meter horden. Dat was weliswaar één plekje beter dan tijdens de EK Atletiek, maar met een tijd van 13.07 zal de Nederlands recordhoudster niet tevreden zijn. Visser start eind deze maand in de tweede finalewedstrijd van de Diamond League in Brussel op 31 augustus en aansluitend op zondag 2 september nog de ISTAF, een IAAF World Challengewedstrijd in het Olympiastadion van Berlijn, aldus haar coach Bart Bennema.

Melissa Boekelman revancheerde zich voor een mislukt EK. Met een beste prestatie van 17,78m werd de 29-jarige kogelstootster derde, en liet daarbij vier atletes achter zich met een beter of vergelijkbaar persoonlijk record. Ze reageerde op Twitter: ,,Wauw! 3e plek op de Diamond League in Birmingham en gekwalificeerd voor de finale in Brussel! Na een dikke week mentaal toch wel in een dal te hebben gezeten maakt dit enorm veel goed. Zin in het naseizoen!”

Susan Krumins kon op de voor haar relatief korte 3000 meter geen vuist maken tegen met name het Keniaanse geweld. De zilveren medaillewinnares op de 10.000 meter werd twaalfde in een tijd van 8.49.60, ruim achter de Keniaanse winnares Tirop (8.32.21).