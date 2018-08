Van Gerwen: ’Dan heb ik die beker’

Van Gerwen heeft alvast veel vertrouwen in de goede afloop voor hem. De 29-jarige Nederlander zegevierde zaterdag met 10-3 in legs over Kyle Anderson. „ Hij gaf mij niet echt tegenstand, vanavond. Het is moeilijk om hier iets uit te halen. Ik weet dat het beter moet, maar als ik mijn beste speel, sta ik aan het einde van de dag met beker”, voorspelde de tweevoudig wereldkampioen.

Van Barneveld poetste een 1-5 achterstand van het bord en won in Brisbane alsnog van Gary Anderson: 10-8. „Misschien hebben we nu de natuurlijke werphouding van Raymond van Barneveld gezien. Dan zie je wat ik in mijn mars heb”, sprak de 51-jarige Barney na afloop.

„In de laatste zeven of acht legs gooide ik volgens mij vijf of zes keer (zeven keer, red.) 180. Ik heb geworsteld, maar het lijkt nu allemaal samen te komen. Ik heb veel vertrouwen en ben blij met de overwinning op de regerend World Matchplay-kampioen.”

De andere halve finale in Australie gaat tussen Rob Cross en Peter Wright. Wright zegevierde vorige week in Melbourne over Van Gerwen en won het toernooi. Een week eerder schreef Van Gerwen de Auckland Darts Masters op zijn naam door in de eindstrijd Van Barneveld te kloppen.