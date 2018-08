’Grand Prix in Assen zeker mogelijk’

Hem gevraagd naar de geschiktheid van het (motor)circuit om er een Formule 1 Grand Prix te houden, zei de Brits-Koreaanse coureur: „De baan ziet er vrij goed uit, dus ik zie geen reden waarom hier geen Grand Prix zou kunnen worden gehouden.”

Hij vertelde genoten te hebben van zijn demorondjes met zijn geel-zwarte RE20-bolide. „Dit circuit is erg mooi omdat er veel hellende stukken en snelle gedeelten zijn, maar ook een paar technische stukken en punten waar je kunt inhalen. Ik denk dat er ook voldoende uitloopmogelijkheden zijn. Het zou erg ’cool’ zijn als de Formule 1 terug zou keren naar Nederland. Om voor de hand liggende redenen is er momenteel heel veel belangstelling voor de sport”, lachte hij met verwijzing naar Max Verstappen.

De 22-jarige Aitken die momenteel in de Formule 2 uitkomt, kan niet wachten op de dag dat hij zelf aan Formule 1-races mag gaan meedoen. Tussen zijn demo’s door vertelde hij in het mediacentrum: „Ik zal gewoon goed moeten presteren en aan Renault moeten laten zien dat ik er klaar voor ben. Vervolgens is het wachten op een kans. Hopelijk komt het er van. Veel rijders willen wel voor Renault rijden. Dat zie je nu wel met het feit dat Daniel Ricciardo straks bij het team komt. Renault is duidelijk het team dat zich het snelst ontwikkelt en al succes in de Formule 1 heeft gehad.”