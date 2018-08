LIVE EXTRA - Volgt PSV voorbeeld Ajax?

De wedstrijd bij Fortuna Sittard is een bijzonder weerzien voor Mark van Bommel, die zijn eerste officiële uitduel als hoofdtrainer van de Eindhovenaren afwerkt bij de club waar het voor hem als speler allemaal begon.

Tijdens de wedstrijd is te zien dat er veel beweging is op de flanken van PSV, waarvan de backs Denzel Dumfries en Angelino na de eerste wedstrijden van het seizoen al veelvuldig werden geprezen.

Zo zag de eerste helft eruit: PSV gebruikt de vleugels optimaal. Ⓒ De Telegraaf

Heracles - ADO

In Almelo nemen (eveneens vanaf 20.45 uur) Heracles en ADO Den Haag het tegen elkaar op. De thuisclub probeert de knappe remise bij Ajax een passend vervolg te geven, terwijl ADO na de blamage in eigen huis tegen FC Emmen (1-2 nederlaag) op jacht is naar eerherstel.

Eerder op de avond won Ajax met 1-0 bij VVV-Venlo. NAC Breda was in eigen huis met 3-0 te sterk voor De Graafschap.