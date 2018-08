Statistieken - Moeizame zeges voor Ajax en PSV

Ajax had in Venlo een late strafschop van Dusan Tadic nodig om VVV op de knieën te krijgen, terwijl PSV de drie punten aan een jonge invaller te danken had. Dante Rigo bezorgde de regerend landskampioen in de slotminuut de zege bij Fortuna Sittard: 1-2.

NAC Breda won in eigen huis met 3-0 van De Graafschap, terwijl Heracles in Almelo met 4-2 te sterk was voor ADO Den Haag.

