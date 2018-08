Deze keer geen rigoureuze wijzigingen bij Ajax

Ajax begon de competitie vorige week met een lelijke uitglijder tegen Heracles Almelo. Met een sterk gewijzigd elftal werd het 1-1 tegen de Almeloërs.

Ten Hag hield in de Johan Cruijff ArenA toen Klaas-Jan Huntelaar, Frenkie de Jong, Nicolas Tagliafico en Lasse Schöne buiten de ploeg. Het viertal is er in De Koel gewoon bij.

Voor middenvelder Donny van de Beek betekent dat opnieuw slecht nieuws. Hij moet weer op de bank plaatsnemen.

Ajax speelt over vier dagen tegen Dinamo Kiev. Een week later gaan de Amsterdammers in Oekraïne zich proberen te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.