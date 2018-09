Tottenham heeft volle pond na twee duels

Lucas Moura bracht de thuisclub (die nog altijd op Wembley speelt) kort voor rust aan de leiding, maar die voorsprong werd na tien minuten in de tweede helft teniet gedaan. Aleksandar Mitrovic bracht Fulham - waar Fosu-Mensah 90 minuten speelde - langszij. Een prachtige vrije trap van Kieran Trippier en een bekeken balletje van Harry Kane zorgden voor de 3-1 eindstand.

Het duurde maar liefst 1069 minuten, maar eindelijk mocht Kane dus een keer juichen tijdens een competitiewedstrijd in augustus. De spits had in de Premier League nog nooit eerder gescoord in augustus.

Aké wint met Bournemouth

Ook Bournemouth heeft na twee wedstrijden het volle pond binnen. Met Nathan Aké in de basis kwam de ploeg op bezoek bij West Ham United achter door een benutte strafschop van Marko Arnautovic, maar via Callum Wilson en Steve Cook draaiden de bezoekers halverwege de rollen om: 1-2.

Wesley Hoedt ging met Southampton onderuit bij Everton. Dankzij Theo Walcott en Richarlison hadden The Toffees na een half uur al een 2-0 voorsprong te pakken, en verder dan de aansluitingstreffer van Danny Ings tien minuten na rust kwamen The Saints niet meer.

Rode kaart Vardy

Leicester City won in eigen huis met 2-0 van Wolverhampton Wanderers. Een eigen inzet van Matt Doherty betekende de 1-0, waarna James Maddison de score verdubbelde. Jamie Vardy moest na ruim een uur spelen met rood naar de kant.

