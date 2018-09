Valpartij komt Herlings bijna duur te staan

Een valpartij, zoals hem dat in de kwalificatierace overkwam, kan de leider in het wereldkampioenschap MXGP dure punten in de titelstrijd gaan kosten. De KTM-coureur uit Brabant had een prima start, nadat hij zich in de vrije trainingen al de snelste had getoond. In de tweede bocht na de start in tweede positie liggend achter Honda-coureur Tim Gajser kwam ’the Bullet’ echter ten val en moest hij als 37e en laatste (!) aan een inhaalrace beginnen.

In de schoot geworpen

Met volharding en snelle rondetijden beloonde hij zichzelf met uiteindelijk een zesde plaats, die morgen in beide races nog altijd uitzicht biedt op een goede klassering. Doordat oud-wereldkampioen Gajser in de eindfase zijn koppositie moest prijsgeven, kreeg Herlings’ grote rivaal Tony Cairoli de pole in de schoot geworpen. De Italiaan lag met zijn KTM-machine aanvankelijk in vierde positie achter de Belg Clement Desalle en de Brit Max Anstie.

De Nederlander Glenn Coldenhoff had eveneens een slechte start en eindigde als zestiende. Aan de top van het WK-klassement staat Herlings nog altijd 36 punten voor op Cairoli, maar omdat beiden steeds 1 en 2 worden blijft het verschil tussen beiden krap. De titelstrijd is daardoor ongemeen spannend en kleine foutjes (valpartij, blessures) kunnen doorslaggevend worden.

MXGP Zwitserland. Frauenfeld-Gachnang. Kwalificatierace: 1. Cairoli (Ita) KTM, 2. Febvre (Fra) Yamaha (snelste ronde), 3. Desalle (Bel) Kawasaki, 4. Anstie (GBr)Husqvarna, 5. Paulin (Fra) Husqvarna, 6. Herlings (Ned) KTM, 7. Gajser (Slo) Honda, 8. Seewer (Zwi) Yamaha, 9. Van Horebeek (Bel) Yamaha, 10. Searle (GBr) Kawasaki, 16. Coldenhoff (Ned) KTM.