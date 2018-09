Van Baarle gaat voor podium BinckBank Tour

In de finale kon hij nog wegrijden uit een elitegroep, maar zijn poging werd slechts beloond met vijf en acht seconden tijdwinst op de meeste andere favorieten. Van Baarle reageerde attent nadat eerder Tim Wellens en Zdenek Stybar al ontsnapt waren. Samen met de latere ritwinnaar Gregor Mühlberger kon hij de kloof naar de twee koplopers nog overbruggen. In het klassement stijgt de Sky-renner naar de tiende plaats op 44 seconden van leider Matej Mohoric.

Mogelijkheden

„Ik ben blij dat ik weer een finale heb gereden”, vertelde Van Baarle na afloop. „Ik zat in de beslissende ontsnapping. Ik voelde me goed, maar denk dat ik op het parcours zondag naar de Muur van Geraardsbergen nog beter uit de voeten kan. De vraag is echter welke mogelijkheden er daar nog liggen. De voorsprong van Mohoric is nog vrij groot, dus we zullen zeker niet moeten wachten tot de laatste beklimming van de Muur. Ik moet gewoon aanvallen. Ik wil hier graag op het podium staan, dan moet ik zeker niet gaan volgen. Ik ga er eigenlijk vanuit dat QuickStep, die nog met drie man kort staan al vroeg het initiatief gaat nemen.”

Ook Team Sunweb kondigde gisteren al aan dat ze in de slotrit niet tot de Muur van Geraardsbergen gaan wachten. Met Michael Matthews en Søren Kragh Andersen op plek 2 en 4 hebben zij nog twee troeven om uit te spelen. „De Muur wordt nog een keer extra klimmen, wat in mijn voordeel is. Ik hoop dat meer ploegen er een harde finale van willen maken. Deze rittenkoers ligt me goed. Al klim ik momenteel vrij gemakkelijk en had er eigenlijk voor mij ook nog wel een Ardennenrit in mogen zitten.”