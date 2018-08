Vroege domper voor Ajax

De 21-jarige vleugelaanvaller miste in de prille beginfase (zevende minuut) een enorme kans op de openingstreffer. Twintig minuten later zat het duel erop voor de Braziliaan.

Neres greep naar zijn hamstring en kon niet verder. Zakaria Labyad verving de vleugelaanvaller, van wie het nu de vraag is of hij komende woensdag in de voorronde van de Champions League kan spelen tegen Dinamo Kiev.

