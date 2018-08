FOTO - Armstrong helpt Ullrich in Frankfurt

De voormalig Duitse topwielrenner wil daar van zijn verslaving aan alcohol en drugs zien af te raken. De afgelopen week kwam Ullrich in opspraak, nadat hij in Mallorca werd gearresteerd vanwege een burenruzie. Een paar dagen later werd hij in Frankfurt in de boeien geslagen nadat hij totaal dronken en onder de drugs een escortgirl bij de keel had gegrepen.

„Het was mooi om een dag met Ullrich door te brengen”, zo liet Armstrong weten. „Ik hou van Ullrich. Hij was een speciale rivaal van me in de Tour de France. Hij bezorgde me angst, hij motiveerde me en bracht het beste van mezelf naar voren. Hij was pure klasse op de fiets. Mijn vriend gaat nu door een zware periode. Ik wilde direct naar Duitsland om een paar dagen bij hem te blijven en hem te steunen. Ik roep dan ook iedereen op om aan Jan te blijven denken en ook in jullie gebeden bij hem stil te staan. Hij heeft nu alle hulp nodig.”