PSV ongewijzigd tegen Fortuna Sittard

Hij kiest in de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard voor de spelers die vorige week aan de aftrap tegen FC Utrecht verschenen.

Van Bommel liet vrijdag al doorschemeren dat hij geen rekening zou houden met het uitduel van dinsdag tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. „Iedereen is fit en kan dus drie duels in de week spelen”, zei de coach, die zijn loopbaan als voetballer bij Fortuna Sittard begon.

Sainsbury en Thomas

Aanwinst Trent Sainsbury start op de bank. Ryan Thomas zit nog niet bij de selectie van de kampioen uit Eindhoven.