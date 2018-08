Late strafschop helpt Ajax aan winst in Venlo

Ajax-coach Erik ten Hag had zoals aangekondigd geen spelers gespaard met het oog op het belangrijke duel met Dinamo Kiev van komende woensdag. Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar verschenen in tegenstelling tot vorige week ’gewoon’ aan de aftrap in Venlo.

Knullig

En de Amsterdammers hadden in De Koel al binnen acht minuten op voorsprong moeten staan. Tadic zette David Neres met een mooie pass vrij voor doelman Lars Unnerstall, maar nadat de Braziliaan de keeper had omspeeld, schoot hij de bal voor het lege doel met rechts knullig naast. Het was sowieso niet de avond van Neres in Venlo, want halverwege de eerste helft moest de aanvaller al geblesseerd naar de kant. Zakaria Labyad was zijn vervanger.

De Amsterdammers hadden in de eerste helft verreweg het meeste balbezit, maar slaagden er niet in om Unnerstall te passeren. Tagliafico kreeg na een prima interceptie een dito dieptepass van Tadic, maar vrij voor de doelman schoot de Argentijn te slap in. En ook de andere back, Noussair Mazraoui, kwam gevaarlijk door, maar de rechtsback treuzelde te lang en zag zijn poging door Unnerstall onschadelijk gemaakt.

Hakim Ziyech wint met Ajax net aan in Venlo. Ⓒ ANP PRO SHOTS

Videoscheids

Ook Huntelaar en invaller Labyad waren dicht bij de 0-1, maar de spits kon niet genoeg kracht zetten achter zijn schot uit de draai, terwijl Labyad een prachtige pass van Ziyech niet kon bekronen met de openingstreffer. Die leek aan de andere kant gemaakt te worden door Martin Samuelsen, maar de Noor zag zijn treffer geannuleerd omdat hij Tagliafico aan het shirt had getrokken. Dat was scheidsrechter Kevin Blom in eerste instantie ontgaan, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter ging Blom de beelden nogmaals bekeken en signaleerde hij Samuelsens overtreding.

Na rust was Ajax vooral gevaarlijk met afstandsschoten. Met name Ziyech probeerde van buiten het strafschopgebied te scoren, maar de Marokkaan mikte óf te hoog, óf trof de uitblinkende Unnerstall op zijn weg. Tot heel veel uitgespeelde kansen kwamen de bezoers, ook met invallers Carel Eiting en Donny van de Beek, niet.

Tadic koelbloedig

Er moest drie minuten voor tijd een strafschop aan te pas komen om Ajax de grootste kans te bieden. Huntelaar werd na een voorzet door VVV-verdediger Roel Janssen onder het gras gestopt, maar dat werd door Blom in eerste instantie niet als overtreding gezien. Maar nadat de arbiter - net als voor rust - aan de zijlijn op het videoscherm ging kijken, gaf hij tóch een penalty. Die werd door Tadic overtuigend benut, waardoor Ajax op het nippertje niet tegen nieuw puntenverlies aanliep.