Direct groot feest op eerste ’Avondje NAC’

De ploeg van coach Mitchell van der Gaag poetste de nederlaag van vorige week in Alkmaar (5-0) weg met een overtuigende zege. Het duel in Breda begon met een minuut stilte wegens het overlijden van NAC-spelers Daan Schrijvers en Wanny van Gils. NAC startte met Arijanet Muric op doel. De 19-jarige keeper die wordt wordt gehuurd van Manchester City, kon vorige week nog niet spelen.

Te Vrede breekt ban

In een matige eerste helft zonder al te grote kansen kopte Mitchell te Vrede in de 43e minuut de thuisploeg op voorsprong. De spits zocht de combinatie met Mikhail Rosheuvel die hem de bal goed terugbezorgde.

NAC kwam al snel na rust op 2-0. Karol Mets zette zijn voet slim tegen de bal bij een voorzet van Rosheuvel en maakte zo zijn eerste treffer voor Bredase club. Met de 3-0 van Nijholt in de 65e minuut was de wedstrijd helemaal gespeeld. Nijholt liep goed in op een voorzet van Luka Ilic en schoot de bal achter doelman Hidde Jurjus.

