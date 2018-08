Chelsea bezorgt Arsenal nieuwe domper

Op Stamford Bridge maakte de Spanjaard Marcos Alonso tien minuten voor tijd de winnende treffer. Bij rust stond het al 2-2. Pedro zette de thuisploeg al na 8 minuten op voorsprong. Een razendsnel uitgespeelde counter was de defensie van Arsenal te machtig.

Enorme misser Aubameyang

De Arsenal-verdediging was kwetsbaar, maar ook voorin werden grote kansen om zeep geholpen. Het was knap hoe Pierre-Emerick Aubameyang tot twee keer toe een niet te missen kans toch onbenut liet.

De Spaanse spits Alvaro Morata liet aan de andere kant zien hoe het wel moet. Chelsea leek op weg naar een eenvoudige avond, maar Arsenal ging vol in de aanval en plots werd de achterstand nog voor rust ongedaan gemaakt. Henrikh Mkhitaryan en Alex Iwobi zorgden binnen vier minuten (37e en 41e minuut) voor balans op het scorebord.

Alonso matchwinnaar

Toch was het Chelsea, dat vorige week bij Huddersfield Town met 3-0 won, dat in de tweede helft het beste van het spel had. Met invaller Eden Hazard als aangever was het Alonso die de bevrijdende treffer maakte. Arsenal is na twee zware wedstrijden, het verloor vorige week met 2-0 van Manchester City, nog zonder punten.

