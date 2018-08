VAR helpt Ajax, maar is ’offline’ bij PSV...

Ajax kwam op bezoek bij VVV vijf minuten voor rust op achterstand, maar pas nadat hij er door ’Zeist’ op attent was gemaakt, keurde scheidsrechter Kevin Blom de treffer van Martin Samuelsen af. De Noorse aanvaller van VVV trok Nicolas Tagliafico aan zijn shirt voordat hij de bal inschoot, maar dat was door Blom in eerste instantie niet gezien.

Penalty

En ook het tweede cruciale moment had Ajax te danken aan de tussenkomst van de VAR. Een overtreding van Roel Janssen op Klaas-Jan Huntelaar werd door Blom aanvankelijk niet als zodanig beoordeeld, want pas na het zien van de beelden gaf de arbiter de strafschop waaruit Dusan Tadic de Amsterdammers uiteindelijk de winst bezorgde.

Maar bij Fortuna Sittard-PSV had scheidsrechter Pol van Boekel enige tijd niet de beschikking over de ’extra ogen’. Kort voor de aftrap werd duidelijk dat de verbinding met Zeist er niet was, maar Van Boekel besloot om toch te laten aftrappen. Vierde official Stan Teuben liep zodoende continu met een telefoon in zijn handen én een extra headset in de rondte, waardoor er (enigzins gekunsteld) in de loop van de eerste helft toch een soort ’Phone-VAR’ aanwezig was.

Van Bommel boos

Nadat PSV-aanvaller Hirving Lozano na een kwartier hard in botsing was gekomen met Fortuna-keeper Alexei Koselev, wond PSV-coach Mark van Bommel zich langs de lijn enorm op, maar tevergeefs. Van Boekel was toen nog niet in de gelegenheid de beelden terug te kijken...