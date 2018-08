Ten Hag: ’Ajax moet scherper en meedogenlozer zijn’

Bekijk ook: Late strafschop helpt Ajax aan winst in Venlo

„Voor het doel moet het veel scherper”, vond de coach. Ajax won in Limburg omdat Kevin Blom in de 88e minuut een tip kreeg van zijn videoscheidsrechter. Na bestudering van de beelden oordeelde ook Blom dat Klaas-Jan Huntelaar een strafschop verdiende omdat hij in de rug werd gelopen door Roel Janssen. Dusan Tadic verzilverde de strafschop: 1-0.

Zuur

„Het was een strafschop, maar zonder die videoscheidsrechter hadden we geen penalty gekregen”, zei Ten Hag. „Zo ver moeten we het helemaal niet laten komen. In de eerste helft kregen we al vier of vijf grote kansen. Dan moeten we scoren en maken we het onszelf veel eenvoudiger. Nu hebben we geluk. Het was een penalty, maar het is wel zuur voor VVV.”

Ajax profiteerde in de eerste helft ook al van de videoscheidsrechter. Het was Blom ook ontgaan dat Martin Samuelsen even aan het shirt van Nicolas Tagliafico had getrokken voordat hij scoorde voor VVV. Blom besloot de treffer alsnog af te keuren. Trainer Maurice Steijn van VVV had begrip voor arbiter Blom en de videoscheidsrechter.

„Ik zag vanaf de bank al dat het een penalty was en Samuelsen trekt inderdaad even aan het shirt van Tagliafico. Al was dat maar lichtjes. Ach, we weten dat we met een videoscheidsrechter te maken hebben. Vorige week winnen we van Willem II omdat er na tussenkomst van de videoscheidsrechter een doelpunt van Fran Sol wordt afgekeurd”, reageerde Steijn uiterst netjes.