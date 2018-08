PSV verslaat Fortuna in slotminuut

De landskampioen was het seizoen vorige week overtuigend gestart met een 4-0 overwinning op FC Utrecht, maar had in Sittard na drie minuten al op achterstand moeten staan. Spits Gavin Vlijter kon helemaal vrij op Jeroen Zoet af, maar de PSV-keeper zag wat de Fortuna-aanvaller ging doen en stopte de slap ingeschoten bal.

Moeizaam

En zo veel kansen als de Eindhovenaren vorige week kregen, zo moeizaam kwam de formatie van Mark van Bommel in Noord-Limburg op gang. Pas na een half uur spelen kwam de PSV-machine enigzins op toeren. De eerste grote kans was voor Denzel Dumfries, die een mooi ingestuurde vrije trap van Hirving Lozano teruggelegd kreeg door Gaston Pereiro, maar de rechtsback zag zijn kopbal gered door doelman Alexei Koselev.

De Macedonische keeper zag even later hoe Lozano op twintig meter voor hem vrij mocht uithalen, maar de Mexicaan kon geen kracht in zijn schot leggen. Een fraaie hakbal van de WK-ganger was Koseleve twee minuten later echter wel te machtig. Angelino kwam uitstekend door op links en bediende Lozano, wiens inzet door de grabbelende Koselev niet meer voor de doellijn weggehaald kon worden.

De spelers van PSV bejubelen de openingstreffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gas geven

De 0-1 was het sein voor PSV om even gas te geven, want via een hard schot van Lozano (goed vrijgespeeld door Daniel Schwaab) en een poging van Steven Bergwijn (ruim naast) meldden de Eindhovenaren zich in de fase na de openingsgoal meerdere keren voor het vijandelijke doel. Dat deed Fortuna in de slotfase van de eerste helft pas weer, toen Zoet twee maal handelend moest optreden bij schoten van Jorrit Smeets, vorige week nog zo fraai trefzeker bij Excelsior.

Dat PSV na ruim een uur spelen de gelijkmaker moest incasseren, had het aan zichzelf te wijten. Dumfries schoot de bal slap naar voren, waarna Smeets Fortuna-spits Andrija Novakovich kon bedienen. De Amerikaans international, vorig seizoen nog furore makend bij Telstar, ontdeed zich makkelijk van Dumfries en Nick Viergever en schoot de 1-1 langs Zoet.

PSV’ers Gaston Pereiro, Nick Viergever en Luuk de Jong balen van de 1-1 van Fortuna Sittard. Ⓒ Hollandse Hoogte

Opmerkelijk was dat in de situatie voorafgaand aan de aanval van Fortuna, een overtreding werd gemaakt op PSV-spits Luuk de Jong. Tussen het duw-en trekwerk van Kai Heerings met De Jong en de goal van Novakovich lag het spel niet stil, maar had scheidsrechter Pol van Boekel ook niet de mogelijkheid om de ’overtredingsituatie’ terug te kijken. In het stadion van Fortuna was er namelijk door technisch defect geen verbinding met het ’VAR-centrum’ in Zeist, waardoor Van Boekel de situatie niet opnieuw kon beoordelen.

Na de 1-1 waren de grootste kansen wel voor PSV. Dumfries kon zijn hoofd niet goed tegen een corner zetten en De Jong kwam bij een scherpe voorzet vanaf de flank net niet lekker uit met zijn passen om de 1-2 binnen te schieten. De grootste mogelijkheid was voor Bergwijn, die net als vorige week tegen FC Utrecht een afgeslagen corner op de rand van het strafschopgebied kon oppikken, maar de aanvaller vuurde naast.

Verlossing

Rigo zorgde in de laatste minuut uiteindelijk voor verlossing. De invaller bracht de bal zelf het strafschopgebied in, liep zich vast, maar kreeg via Jorrit Hendrix toch weer de bal voor zijn voeten. Met een snel schot bezorgde de jongeling de Eindhovenaren uiteindelijk tóch nog drie punten.