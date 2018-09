Van Bommel: ’We susten onszelf in slaap’

„Winnen is altijd lekker, het maakt uiteindelijk niet uit hoe”, zei hij. Van Bommel was wel van mening dat zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk had gemaakt. Invaller Dante Rigo stelde pas in blessuretijd de winst veilig.

„We wilden heel graag alles goed uitvoeren”, zag hij. „We komen ook op 1-0, maar sussen ons daarna zelf in slaap. We hadden te veel balverlies en speelden in een te laag tempo. Na de gelijkmaker van Fortuna Sittard zijn we er weer bij. Dan gaat alles beter en sneller. Uiteindelijk mogen we wel blij zijn dat zij al na een uur gelijkmaken. Nu hadden we nog tijd om het recht te zetten.”

