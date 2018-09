Hartproblemen bij WK-aanwinst AC Milan

De 31-jarige linksback, die met Kroatië de WK-finale speelde, heeft last van hartproblemen. Dat meldt Milan na onderzoek. Daarbij is een vergroting van de holten in het hart ontdekt.

Rust

Strinic, die transfervrij overkwam van Sampdoria, kwam in nog geen enkele oefenwedstrijd in actie voor zijn nieuwe club. Naar nu blijkt omdat Milan onderzoek deed naar het hart van Strinic. De verdediger moet nu rust nemen.

„De situatie zal na de rustperiode verder onderzocht worden”, meldt de Italiaanse topclub. Pas als alle onderzoeken zijn afgerond en de medici groen licht hebben gegeven, mag Strinic weer gaan trainen.