PSV houdt rekening met vertrek Luckassen

Luckassen maakte vorig jaar voor ongeveer 6 miljoen euro de overstap van AZ naar PSV, maar wist geen vaste waarde te worden in Eindhoven. Ook onder de nieuwe trainer Mark van Bommel heeft hij geen basisplaats. Zijn contract bij PSV loopt nog door tot medio 2022.

PSV haalde eerder met Trent Sainsbury al een transfervrije verdediger in huis, omdat de club rekening hield met mutaties in de achterhoede. Ook voor Nicolas Isimat-Mirin is namelijk interesse, onder meer van het Turkse Besiktas.

