Messi gidst stroef Barça naar zege op Alaves

In het eigen Camp Nou wist Deportivo Alaves de Catalanen lang op 0-0 te houden. Uiteindelijk won de landskampioen toch met 3-0.

Jubileum Suarez

Luis Suarez speelde zijn tweehonderdste wedstrijd in het shirt van Barcelona, maar de Uruguayaan kon zijn jubileumwedstrijd niet bekronen met een doelpunt. Hij zag in de eerste helft een aantal pogingen net naast en over gaan. De Catalanen gingen met 0-0 de rust in.

In de tweede helft, met Philippe Coutinho in het veld, vergrootte de thuisploeg de druk op Alaves. Lionel Messi brak in de 64e minuut de ban door een vrije trap onder de muur door te schieten achter doelman Fernando Pacheco.

De doelman van Alaves stopte in de slotfase nog een inzet van Coutinho. Enkele minuten later verschalkte de Braziliaan de doelman alsnog. Messi maakte in blessuretijd nog de 3-0.