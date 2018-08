Bertens heeft vertrouwen in finale tegen Halep

Bekijk ook: Bertens slaat zich naar finale Cincinnati

„Ik ben heel blij dat ik deze finale heb gehaald”, liet Bertens weten. „Vandaag had ik het in het begin lastig, zeker met de service van Kvitova”, gaf Bertens toe.

„Petra serveerde goed en haar returns waren heel goed. In de tweede set ging het beter en ik voelde me tot het einde heel fit. Het was gewoon een kwestie van door blijven knokken. Ik heb er dit jaar veel werk in gestoken om fitter te worden en om agressiever te spelen op hardcourt. Dat betaalt zich nu uit. Daar ben ik heel blij mee.”

Mooie partij

Bertens kijkt uit naar haar eerste finale die tegen Simona Halep zal gaan. „Ik denk dat dat een heel mooie partij wordt. Halep speelt heel goed en won natuurlijk vorige week al in Montreal.”

Ook Halep verwacht dat het een zware partij gaat worden. „Zij heeft veel vertrouwen, maar ik ook.”